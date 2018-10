Collm

Diesmal stand das traditionelle Drachenfest auf dem Mühlenberg in Collm unter einem guten Stern. Ein kräftiger Herbstwind blies über das freie Land hinweg, ließ die bunten Drachen schnell gen Himmel steigen. „Eine Woche vorher haben wir zusammen gesessen und beraten, ob wir das Fest absagen. Die Wetterprognose war ja nicht verheißungsvoll. Mehrheitlich haben wir uns dann aber doch entschlossen, alles wie geplant durchzuführen. Gut, dass wir es getan haben“, erklärte der Collmer Wehrleiter Heiko Lippert, als am Mittwochnachmittag um die 200 große und kleine Besucher zum Mühlenberg gekommen waren.

Stürmische Winde

Zum 21. Mal hatten diesmal die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr das Fest organisiert. Im vergangenen Jahr musste es wegen des Wetters abgesagt werden und im Jahr davor kam kaum ein Besucher, weil es regnete. Apropos Regen: Die kleinen Schauer zwischendurch schreckten kaum einen Gast mit Drachen ab, diesen auch aufsteigen zu lassen. Allerdings war zu beobachten, dass viele Väter und Mütter gemeinsam mit ihren Sprösslingen die Schnur in den Händen hielten, damit die bunten Drachen sich nicht bei den stürmischen Winden davon machen konnten. „Da braucht man ganz schön Kraft. Das hätte ich nicht gedacht“, meinte Frank Mosmann, der mit seiner Tochter Marie einen Lenkdrachen mitgebracht hatte.

Einige Drachen Marke Eigenbau

Auch manchen Drachen Marke Eigenbau mit lustigen Gesichtern konnte man am Himmel bestaunen, doch die waren in der Minderheit. „Um die 50 Drachen werden es wohl sein, die heute hier aufgestiegen sind“, meinte Heiko Lippert. Obwohl alle Besucher mit Drachen aufgerufen waren, sich an den verschiedenen Wettbewerben zu beteiligen, ließen sich nicht alle bei der Festleitung registrieren. Ihr Pech: Denn die Feuerwehrleute hatten für die schönsten Drachen und für jene, die am höchsten aufsteigen, Preise parat. Am Ende errang Ann Petzold aus Calbitz den Pokal für den am höchsten aufgestiegenen Drachen. Ihr „Fridolin“, so hatte die neunjährige Schülerin ihren bunten Gesellen getauft, brachte es auf 50 Höhenmeter über dem Mühlenberg. Auf den Plätzen zwei und drei folgten Heidi Schneider und Marika Techschmidt. Die kreativsten und schönsten Drachen brachten die Geschwister Zoe und Alwin Frost mit.

Zielspritzen der Feuerwehr

Auch wer ohne Drachen kam, brauchte sich nicht langweilen. Während viele Mädchen und Jungen sich beim Zielspritzen der Feuerwehr ausprobierten oder sich auf der Hüpfburg tummelten, genossen viele der Großen die Möglichkeit, in geselliger Runde zum Austausch mit Freunden oder Bekannten. Getränke, Gegrilltes und selbst gebackener Kuchen konnten dabei genossen werden. Zum Abschluss entzündeten die Feuerwehrleute noch ein Lagerfeuer.

Von Bärbel Schumann