Seit knapp 30 Jahren engagiert sich Volker Pfitzner aus Oschatz für die Opfer von Straftaten. Am Dienstagabend wurde der 62-Jährige für seine ehrenamtliche Arbeit ausgezeichnet. Sachsens Sozialministerin Barbara Klepsch (CDU) verlieh dem Merkwitzer in Dresden die Annen-Medaille (siehe Kasten). Außer Pfitzner erhielten 19 weitere Ehrenamtler aus dem Freistaat diese Auszeichnung.

Wunderschöne Veranstaltung

„Es war eine wunderschöne Veranstaltung. Ich habe als Vertreter des Landesverbandes schon einige miterleben dürfen, bin jetzt zum ersten Mal selbst ausgezeichnet wurden. Ich habe mich sehr darüber gefreut. Ehrenamtler machen die Arbeit aus freien Stücken. Ehrenamt ist kein Hobby, sondern eine freiwillige Verpflichtung. Die Laudatoren waren Schüler der neunten Klasse. Ich war von der Rede von Götz Fröschle begeistert und auch davon, dass er ebenfalls Kriminalbeamter werden möchte“, so Volker Pfitzner.

Gründungsmitglied des Weißen Ringes

Der Kontakt mit Straftätern gehörte für dem Kriminalbeamten Volker Pfitzner bis zu seiner Pensionierung im vergangenen Jahr zum Berufsalltag. Doch der Merkwitzer sah auch immer die Gegenseite und welche seelischen Qualen die Opfer von schweren Verbrechen erleiden mussten. Bereits im September 1990 wurde der Kriminalbeamte deshalb eines der Gründungsmitglieder des Weißen Ringes in Ostdeutschland. Der Verein kümmert sich um die Opfer von Straftaten. Für den Verein habe er „wertvolle Pionierarbeit“ geleistet, heißt es in der Begründung zur Auszeichnung von Volker Pfitzner. Und weiter: „Denn gerade dann – bei schrecklichen Ereignissen – , wenn das Licht der Aufmerksamkeit weiter zieht, das Grauen, Entsetzen, die Trauer sich verflüchtigen, weil es etwas Neues gibt, bleiben in der Regel die Opfer zurück.“ Dagegen etwas zu unternehmen, sei Volker Pfitzner ein „großes, persönliches Anliegen“.

Betreuung über Jahre

Der Merkwitzer begann bereits im Jahr 1991 damit, für die Bereiche Oschatz, Delitzsch, Eilenburg und Torgau Anlaufstellen für die Beratung von Kriminalitätsopfern einzurichten, seit 1991 leitet er ununterbrochen die Außenstelle Nordsachsen und ist seit 2006 stellvertretender Landesvorsitzender des Weißen Ringes. Die Vereinsmitglieder hören den Opfern von Straftaten zu und geben dann Ratschläge, wie sie sich verhalten sollten. Die Schwere der Straftaten, mit denen es der Merkwitzer zu tun bekommt, variiert stark – vom Wohnungseinbruch bis zur Vergewaltigung. Und manche Opfer betreut er über Jahrzehnte. So wie eine damals 18 Jahre alte Frau, die 1993 von mehreren Männern vergewaltigt wurde. Bis heute leidet sie unter dieser grausamen Tat. „Ein Opfer hat immer lebenslang“, sagte Volker Pfitzner kürzlich im Gespräch mit dieser Zeitung.

Von frank hörügel und kristin engel