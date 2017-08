Anregungen im Wohnkulturgut Gostewitz

Sind die Großstädte nicht die Orte, die massiv an Einwohnern gewinnen, sie anziehen wie ein Magnet? Ist Landleben wirklich attraktiv? Wie Bauen und Leben auf dem Land finanzierbar sind und wie das Handwerk mit Tradition und modernen Kenntnissen potenziellen Bauherren den Umzug aufs Dorf erleichtert, soll am Sonnabend die Landbaumesse in Gostewitz zeigen.