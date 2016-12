Casabra. Ruckzuck schossen in Casabra drei neue Windräder aus dem Boden – nur wenige hundert Meter vom Wohnstandort entfernt. Darüber ärgert sich ein Hausbesitzer, der nicht nur den Lärm der rotierenden Flügel ertragen muss. Wenn der Mann sich dann auch noch auf seiner Terrasse die Sonne ins Gesicht scheinen lässt, dann bekommt er in gleichmäßigem Rythmus den Schatten der einzelnen Flügel zu spüren. Wird es abends dunkel, dann scheinen auch noch die blinkenden roten Warnleuchten in sein Wohnzimmer. „Wir sind nicht gegen erneuerbare Energie, aber die Windräder stehen viel zu nah am Haus“, ärgert sich das Ehepaar, das seinen Namen nicht in der Zeitung lesen möchte.

Die OAZ wollte sich über die neuen Anlagen bei der Betreibergesellschaft, der Windpark 2000 GmbH, informieren, erhielt aber dazu keine Antwort. Erst im vergangenen Jahr ließ das Unternehmen fünf neue leistungsstarke Anlagen, vier mit einer Gesamthöhe von 196 Metern und eine mit 170 Metern Höhe, auf dem Standort in Casabra errichten. Bei den vier Vestas-Anlagen eines dänischen Herstellers handelte es sich damals nach Unternehmensangaben um das derzeit modernste Technologiekonzept für das Binnenland. Allein diese fünf Anlagen speisen 14,3 Megawatt Strom ins Netz.

Von Heinz Großnick