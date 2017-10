Anwohner schlägt 77-Jährigen wegen seines freilaufenden Hundes

Liebschützberg. Ein 77-Jähriger ist bei seiner Gassirunde mit seinem Hund von einem 58-Jährigen zu Boden gestoßen und geschlagen worden. Der Hundebesitzer hatte sein Tier auf freiem Gelände laufen lassen, so die Polizei. Ein Anwohner forderte ihn daraufhin auf, das Tier sofort wieder anzuleinen.

Nach einem Wortwechsel drohte der 58-Jährige mit einem Ast und ging auf den Hundebesitzer zu, stieß ihn zu Boden und schlug zweimal mit der Faust in dessen Gesicht. Das Opfer erlitt eine starke Schwellung am rechten Auge und eine geschwollene Nase sowie eine blutende Wunde an der linken Augenbraue. Er musste ärztlich versorgt werden.

Gegen den 58-Jährigen wird nun wegen Körperverletzung ermittelt.

dei