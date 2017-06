Region Oschatz. Bürgermeister und die Oschatzer Bundesfinalisten bei „Jugend musiziert“ verbindet ihr Arbeitspensum – sie haben alle Hände voll zu tun. Während die einen in die Klaviertasten greifen und die anderen die Finger nach Fördermitteln ausstrecken, müssen zahlreiche weitere Angelegenheiten bewältigt werden.

Die Talente der Kreismusikschule Heinrich Schütz haben die Wahl ihres Berufs noch vor sich, die Oberhäupter der Städte und Gemeinden willigten mit dem Wahlerfolg ein, auch Dinge zu tun, die sie nicht mal eben so auf der Verwaltungsfachschule lernen. Da gilt es, große Fässer schäumenden Freibiers beim Stadtfest anzuschlagen, ohne dass was daneben geht. Da werden neue Döllnitzbahn-Panoramablick-Wagen getauft, beim Richtfest Nägel in Holz geschlagen, Gebäude-Grundsteine gelegt, Spaten ins Erdreich getreten und auf dem Weihnachtsmarkt Christstollen in mundgerechte Scheiben geschnitten – all das so fachmännisch, als gehöre es zum Tagesgeschäft der Politik.

Das rege Vereinsleben ist da noch gar nicht mit eingerechnet – natürlich machen die Chefs der Verwaltung beim Überreichen von Pokalen nach Feuerwehrausscheiden oder Wettsensen eine gute Figur. Der sichere Weg in die nächste Amtsperiode führt aber nicht daran vorbei, dass die Anzugträger selbst zu Sense und Strahlrohr greifen, um ihre Volksnähe unter Beweis zu stellen. Wohl den kommunalen Hoheiten, die für solche Herausforderungen im vollgepackten Terminkalender noch Platz für eine entsprechende Weiterbildung finden. Apropos kommunale Hoheiten: Wenn der Teichwirtschaft beim Fangen neuer Bewerberinnen für das Amt der Fischkönigin nicht bald mehr geeignete Schönheiten ins Netz gehen, dann muss Matthias Müller diese Aufgabe selbst übernehmen – als Wermsdorfer Karpfen-König.

Empfehlenswert ist auch die Disziplin „Probeliegen bei Frankenstolz“ in Oschatz. Die dort gefertigten weichen Matratzen halten den Vergleich mit den dort herrschenden Beschäftigungsbedingungen nicht stand – denn die sind härter als der Baugrund unter der Brücke in Altoschatz.

Von Christian Kunze