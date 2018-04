Schwer verletzt - Arbeiter stürzt in Dahlen samt Gerüst in die Tiefe

Ein drei Meter langes und zwei Meter hohes Rollgerüst, welches erst kurz zuvor an der Gebäudewand der Freiwilligen Feuerwehr Dahlen aufgebaut worden war, um Putzarbeiten vornehmen zu können, kippte am Donnerstag in der Lindenstraße in Dahlen plötzlich ohne jegliche Vorzeichen um und riss einen 55-Jährigen mit sich in die Tiefe.

Dabei erlitt der Handwerker so schwere Verletzungen, dass er mit einem Rettungshubschrauber nach Leipzig zur medizinischen Behandlung geflogen werden musste. Das Gerüst hatte der 55-Jährige zuvor mit seinem Kollegen aufgebaut. Nun laufen die Ermittlungen zur Unfallursache, in die die Landesdirektion eingebunden ist.

Von LVZ