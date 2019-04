Riesa

Rund 50 Bestattungen haben die Archäologen, die derzeit auf dem Rathausplatz der Elbestadt tätig sind, bisher nachgewiesen. Laut Dr. Thomas Westphalen, Leiter der Abteilung Archäologische Denkmalpflege und Stadtkernarchäologie beim Sächsischen Landesamt für Denkmalpflege, kommen die Funde an sich nicht überraschend. Quasi nebenan befinden sich die Klosterkirche sowie das Rathaus, das früher Stadtschloss und noch früher Kloster war. „Was hier bisher freigelegt wurde, ist Teil eines größeren Friedhofes, dessen Ausdehnung aber nicht bekannt ist“, betonte er.

Aufgabe der Archäologen sei es lediglich, alles zu sichern und zu archivieren, was durch den geplanten Bau neuer Rohrleitungen zerstört werden könnte. Diese Bauarbeiten am Rathausplatz stehen im Zusammenhang mit dem „Tag der Sachsen“, den Riesa im September ausrichtet. Dazu soll der noch nicht sanierte Teil des Platzes verschönert werden.

Bestattungen liegen hunderte Jahre zurück

Zum Alter der Skelette könne man bisher keine verlässlichen genauen Angaben machen. „Wir gehen davon aus, dass mindestens 99 Prozent der Körper vor Jahrhunderten bestattet wurden“, betonte Dr. Westphalen bei einem Pressetermin vor Ort. Für die Vermutungen eines Bürgers, der ihn auf Hinrichtungen an dieser Stelle am Ende des Zweiten Weltkrieges ansprach und selbst Angehörige beklagt, spräche nichts.

Zur Galerie Sie kommen nicht unerwartet: Bei den Arbeiten zum Umbau des Riesaer Rathausplatzes stieß das Landesamt für Archäologie auf Skelette. Allerdings ist man von deren hoher Zahl überrascht.

Vielmehr gäbe es Hinweise darauf, dass die Bestattungen im 13. und 14. Jahrhundert, zur Blütezeit des Riesaer Klosters, erfolgt seien. „Aufgrund des trockenen Sandes hier sind die Skelette gut erhalten“, erläuterte Thomas Westphalen. Dass keine Grabbeigaben vorhanden seien, erschwere die Datierung. Allerdings seien diese Beigaben nach der Christianisierung generell nicht mehr üblich gewesen.

Gestreckte Lage der Toten

Ein Indiz für das 13. und 14 Jahrhundert sei die gestreckte Lage der Skelette. Später habe man die Menschen mit gefalteten Händen bestattet. Tatsächlich habe man hier auch mehrere Kopfnischengräber entdeckt. Das heißt, dass zur Bestattung keine rechteckige Grube ausgehoben wurde, sondern im Kopfbereich nur so viel Erde bewegt wurde, dass der Schädel hineinpasst. Wie Grabungsleiter Volkhard Hirsekorn zeigte, lässt sich diese sparsame Art der Erdbewegung heute noch gut an der Färbung der Erdschichten rund um die Skelette nachweisen.

Dieser freigelegte Teil des Friedhofes vor den Klostertoren ist dicht belegt. Teilweise wurde durch neue Gräber in ältere Grabstellen eingegriffen. „Die hier bestatteten Personen müssen nicht zwangsläufig aus dem Kloster stammen“, betonte Dr. Westphalen. Vielmehr sei die hohe Zahl der Grabstellen ein Indiz für eine große Bevölkerungszahl zu jener Zeit. Aus schriftlichen Quellen sei diese jedoch nicht zu erschließen.

Die Grabstellen wurden in einer Tiefe von 60 Zentimetern aufgefunden. „Das Gelände hier ist aber später ordentlich nachmodelliert worden“, betont der Abteilungsleiter aus dem Landesamt. Es sei eine spannende Aufgabe für die künftige Forschung, die einstige Gestalt dieser Anlage zu ergründen.

DNA-Analysen könnten Auskunft über Herkunft geben

Margit Georgi, zuständige Gebietsreferentin beim Landesamt für Archäologie hofft, dass mit dem geborgenen Material DNA-Analysen möglich sein werden. Sie könnten beispielsweise Auskunft darüber geben, woher die Menschen stammen, die hier bestattet sind. Handelt es sich dabei um slawische Siedler oder kamen sie erst nach der deutschen Kolonialisierung hierher, die in der Mark Meißen im 12. Jahrhundert erfolgte?

Dr. Westphalen betonte, dass man – zumindest bei dieser Grabung – nicht das komplette Ausmaß des Friedhofes vor dem Kloster ergründen werde. Man bewege sich im Baubereich und auch nur bis in jene Tiefe, bis zu der durch die Arbeiten eingegriffen werde. Während aus diesem Bereich alles entfernt werde, was sonst zerstört werden könnte, blieben die Erdschichten darunter sowie links und rechts der Baustelle unangetastet, also unerforscht.

