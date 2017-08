Atelier Lebenskunst in Oschatz bietet drei Workshops für Kunstinteressierte an

Oschatz. Das Atelier Lebenskunst und die Rosmaringalerie in Oschatz haben nach der Urlaubszeit wieder die Arbeit aufgenommen. Bis zum Jahresende stehen drei interessante Workshops auf dem Programm. „Alle drei Workshops widmen sich unterschiedlichen Techniken und können derzeit noch belegt werden“, sagt Carmen Badura vom Atelier Lebenskunst. Den Auftakt am Sonnabend, dem 23. September, macht die Keramikerin Jana Heistermann, die die meisten Kunstinteressierten aus der Collm-Region aus dem Töpferhof in Börln kennen. Sie bietet in der Rosmarinstraße unter dem Thema „Erntedank“ ein Keramikseminar an, bei dem größere Schalen aus farbigen Tonen gestaltet werden.

Anmeldungen unter 0341/4426565.

Um figürliches Gestalten geht es beim zweiten Workshop im Atelier Lebenskunst. Angelica Pötzsch zeigt den Interessierten dann am Sonnabend, dem 14. Oktober, wie aus einer Hohlform eine Figur entsteht. „Jeder gestaltet seine eigene Figur nach den eigenen Vorstellungen und Ideen“, sagt Carmen Badura. Dabei wird die Figur auch farblich gestaltet.

Anmeldungen sind unter 03425/922512 möglich.

Den Abschluss der künstlerischen Trilogie bietet Kunstmalerin Claudia Fahs, die am Sonnabend, dem 18. November, zu einem Akt-Zeichenworkshop (männlicher Akt) einlädt. Teilnehmer werden von der Künstlerin individuell angeleitet. Gezeichnet wird mit Holzkohle, Bleistift, Kreide oder Ölpastell. Es werden nur sechs Teilnehmer an dem Kurs teilnehmen.

Anmeldungen unter 034324/23661.

Von Hagen Rösner