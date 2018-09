Leisnitz

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Montag zur Mittagszeit auf der S 30 im Liebschützberger Ortsteil Leisnitz. Ein 20 Jahre alter Autofahrer sei mit seinem Opel auf der Straße „zügig“ in Richtung Wellerswalde unterwegs gewesen, berichtete die Polizei. Kurz nach dem Ortseingang Leisnitz sei er dann in der Dahlener Straße beim Durchfahren einer scharfen Rechtskurve über die Fahrbahnmitte gekommen. Dort kam ihm gerade in diesem Moment ein Transporter vom Typ Iveco entgegen. Es kam zum Zusammenstoß.

Bei der Kollision wurde der 20-Jährige leicht verletzt, so die Polizei weiter. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Von LVZ