Schmannewitz

Das „HeideWalking“ bot 2018 ein Wechselbad der Gefühle: verkürzt Routen infolge der Sturmschäden im Frühjahr, viel Regen und ein Obstbüfett an der Strecke im Herbst, zur 25. Auflage dieser Veranstaltung.

Welche Überraschungen bieten die Organisatoren den Teilnehmern an diesem Sonntag?

Frank Jahn: Die Strecken sind wieder frei gewählt und mussten nicht an Sturmschäden angepasst werden. Vielmehr sind sie – insbesondere im Hinblick an die Längen – an die Wünsche der Läuferinnen und Läufer angepasst. Unser „Aktionsteam HeideWalking“ erfährt da große Unterstützung durch den Sachsenforst und die privaten Waldbesitzer, was die Genehmigungen angeht. Wir bieten immer wieder neue Strecken an, damit jemand, der schon mehrmals teilgenommen hat, noch immer Neues entdecken kann. Neu ist in diesem Jahr, dass wir in unserem Erholungsort Schmannewitz die Digitalisierung in Sport und Tourismus vorantreiben und die Strecken als GPS-Dateien zur Verfügung stellen. Das bietet allen, die es für angestaubt halten, in der Gruppe einem Instrukteur hinterher zu laufen, neue Möglichkeiten.

Es gibt vor dem Start 10 Uhr eine Erwärmung, Puls- und Blutdruckmessung. Wie stemmen Sie diesen personellen Aufwand?

Da haben wir eine ganze Reihe von Partnern wie das Deutsche Rote Kreuz, die Löwen-Apotheke, das Präventions-, Ernährungs- und Trainingszentrum in Dahlen sowie unsere Stadtverwaltung als Betreiberin des Touristischen Informations- und Begegnungszentrums. Hier hat sich über die Jahre eine gute Zusammenarbeit entwickelt. Dazu gibt es eine aktive Laufszene, die auch selbst mit Hand anlegt, wenn es gilt, Wanderwege in Schuss zu halten. Davon profitieren übrigens nicht nur die Läufer und Walker auf verschiedenen Strecken, sondern auch die Einheimischen und Gäste.

Aus wie vielen und wie langen Strecken können die Teilnehmer am „ HeideWalking“ auswählen?

Die längste Tour führt über 19 Kilometer. Das ist so ein von mir bereits erwähnter Wunsch aus der Läuferschaft. Wir bieten damit eine Strecke dicht am Halbmarathon, für die es großes Interesse gibt. Zu dieser Tour gibt es eine „Abkürzung“ für all jene, die merken, dass ihnen die ursprüngliche Distanz doch zu anspruchsvoll ist. Daneben bieten wir drei weitere Strecken mit einer Länge von jeweils zirka neun Kilometern sowie einen Einsteigerkurs. Alle Strecken werden von ortskundigen und mit der Sportart vertrauten Personen geführt. So bedeutet eine Rast unterwegs nicht nur Stillstand und Ausruhen, sondern bietet Informationen über die Natur und die Sehenswürdigkeiten. Am Weg liegen unter anderem Brehms Ruh, das Sieben-Quellen-Tal, Gras- und Mühlteich...

HeideWalking: Sonntag, ab 9 Uhr Anmeldung, Start 10 Uhr am Touristischen Informations- und Begegnungszentrum, Dr.-Alfred-Brehm-Straße 2

Von Axel Kaminski