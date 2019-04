Leisnig

Sonnige 17 Grad sagt der Wetterbericht für den heutigen Samstag voraus. Bestes Wanderwetter also für den 35. Sachsen-Dreier, der ein bisschen eine Wende in der Geschichte der Döbelner Frühlingswanderung sein wird. Ein Teil der langjährigen Mitstreiter wird das Organisationsteam verlassen, neue Köpfe sollen und wollen die Tradition aufrecht halten und die jährlich mit tausenden Teilnehmern frequentierte Veranstaltung in die Zukunft führen. Die Wanderer werden von all dem wenig mitbekommen. Am Konzept soll sich nichts ändern, denn das ist erfolgreich, so wie es ist.

Herrlich sonnig ist es, als sich Organisationsleiter Axel Weise mit Michael Thürer von der Stadt und den beiden Bauhof-Mitarbeitern Ingo Honolka und Alexander Suhr auf den Weg macht, um den klassischen Strecken-Check zu absolvieren. Wo klemmt es? Was muss bedacht werden? Die kleine Gruppe fährt alle Verpflegungspunkte an, um abzuklären, dass die örtlichen Gegebenheiten stimmen.

Sechs verschiedene Strecken

Sechs verschieden lange Strecken können die Wanderer beim 35. Sachsen-Dreier unter die Füße nehmen. Wer mitwandern will, muss sich nicht vorher anmelden. Es reicht, am Samstagmorgen ins Döbelner Lok-Stadion zu kommen und sich dort zwischen 6.30 Uhr und 11 Uhr eine Startkarte zu kaufen. Wer lieber von Leisnig aus loswandern möchte, kann das zwischen 7.30 Uhr 11 Uhr auch tun. Halbstündlich fahren dazu Sonderbusse zum Markt der Bergstadt, wo Elfrun Weigt und Sandra Neike von der Stadtverwaltung Leisnig die Startunterlagen ausgeben.

3500 Wanderer werden erwartet

Allein das Ziel ist für alle das selbe: Im Großbauchlitzer Lok-Stadion bekommt jeder, der bis 18.30 Uhr eintrudelt und sich auch mit seiner unterwegs abgestempelten Streckenkarte zurückmeldet, eine Urkunde. Um die 3500 Wanderer waren es zuletzt.

Viele Helfer machen mit

Mit dieser Zahl rechnen die Organisatoren auch in diesem Jahr. Die fünf Verpflegungsstellen auf den Strecken sind akribisch geplant – und zwar von Günter Schär, der die Organisationsleitung jetzt an Axel Weise abgegeben hat. Wann ist mit dem ersten Wanderer zu rechnen? Wann mit dem letzten? Wieviele Wanderer werden es vermutlich sein? Das beispielsweise ist wichtig dafür, um die Mengen an Tee, Äpfeln, Brot und Fett zu planen, die an die einzelnen Verpflegungspunkte gebracht werden. In Masten, in Westewitz, in der Leisniger Jahnstraße, in Gorschmitz und Klosterbuch sorgen insgesamt knapp 30 Helfer dafür, dass die Wanderer ihre kostenfreie Verpflegung bekommen. Die meisten Wanderer werden vermutlich wieder den Verpflegungspunkt in Klosterbuch passieren, hier führen die 38 und 47 Kilometer ab Döbeln sowie die 19 und 26 Kilometer ab Leisnig vorbei. Nicht nur 38 Kilo Brot und fast 15 Kilo Fett werden am Tagesanfang hier als Erstausstattung der Verpflegungsstelle deponiert. Auch 1600 Trinkbecher für den Tee, von dem im Technitzer Pflegeheim wieder 800 Liter gekocht werden.

Verpflegung abgesichert

Damit die Wanderer morgen immer wissen, wo es lang geht, werden alle Strecken mit den kleinen roten Sachsen-Dreier-Markierungen ausgezeichnet.

Ein wenig schwer haben es in diesem Jahr Ingo Honolka und Alexander Suhr. Die Männer vom Döbelner Stadtbauhof steuern die Versorgungsfahrzeuge, mit denen die Ressourcen an den Verpflegungspunkten aufgefüllt werden. „Wir haben eine Straßensperrung in Westewitz zum Scheergrund und am ehemaligen Konsum ist die Straße komplett dicht“, sagt Axel Weise. Das macht es den beiden Fahrern schwer, die zeitlichen Herausforderungen bei ihrem Job an diesem Tag zu meistern.

Von Manuela Engelmann-Bunk