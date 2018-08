Mügeln

Die Döllnitzbahn hat eine „neue“ Dampflok. Am Montag wurde die aufgearbeitete 99 584 in Mügeln angeliefert. Gebaut wurde sie 1912 und rekonstruiert 1964. Die Lok, die die Nachfolge der 99 1574 antreten wird, kam aus Lohsdorf, wo sie am Wochenende beim Bahnhofsfest der Schwarzbachbahn zu Gast war. In Mügeln soll sie offiziell am 8. September in Dienst gestellt werden. Mit einer Diesellok der Döllnitzbahn wurde sie von der „Lieferrampe“ zum Lokschuppen gezogen.

Von Axel Kaminski