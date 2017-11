Auftrag für Feuerlöschteich vergeben

Ochsensaal. In seiner Sitzung in der vergangenen Woche in Schmannewitz vergaben die Dahlener Stadträte die Bauleistung zum Errichten eines Feuerlöschteiches am Dammühlenteich. Wie Bürgermeister Matthias Löwe (WHD) erläuterte, hatte die Stadtverwaltung vier Firmen aufgefordert, sich am Bieterwettbewerb zu beteiligen. Tatsächlich waren vier Angebote im Rathaus eingegangen. Das günstigste unterbreitete die Sitzenrodaer Firma Garten- und Landschaftsbau Fred Reiche mit 43 408 Euro. Die Stadträte votierten einstimmig dafür, dieser Firma den Zuschlag zu erteilen.

Die Stadt Dahlen muss zu dieser Summe lediglich rund ein Viertel beisteuern. „Seit dem 16. Oktober liegt uns für dieses Projekt ein Fördermittelbescheid über 32 556 Euro vor“, erläuterte der Bürgermeister. Der Bau solle noch im November und Dezember diesen Jahres realisiert werden.

Zwar haben sich die Erholungssuchenden und Naturfreunde aus Nah und Fern, die bei Ochsensaal ihren Rückzugsort gefunden haben, dicht am Wasser niedergelassen, dennoch ist der Brandschutz damit nicht automatisch gegeben. Der in den Vorschriften geforderte Maximalabstand zu einer Löschwasserentnahmestelle von 300 Metern werde in einigen Bereichen der Bungalowsiedlung überschritten. Außerdem könne aufgrund des Uferprofils und der Nutzung des Dammühlenteiches für die Fischwirtschaft nicht zu jeder Zeit und nicht an jeder Stelle des Ufers Löschwasser abgepumpt werden.

Die Stadt Dahlen hatte deshalb bereits im Mai einen Erbbaupachtvertrag mit der Bungalowgemeinschaft abgeschlossen. Damit hatte sie sich über 30 Jahre die Nutzung eines rund 1200 Quadratmeter großen, von der Feuchtwiese abzweigenden Areals gesichert. Der Löschwasserteich fällt deutlich kleiner aus, da das Grundstück auch ausreichend Platz für Feuerwehrfahrzeuge bieten soll, die im Einsatzfall dort das Löschwasser abpumpen.

