Augen-Mobil macht in Mügeln Station

Mügeln. Die Augen sind unser wichtigstes Sinnesorgan, weil wir über sie die meisten Informationen für unser Leben erhalten. Schon der Gedanke daran, dass die Augen nicht mehr richtig funktionieren und wir auf Hilfe anderer angewiesen sein müssen, ruft Angst hervor. Erika Schulz aus Mügeln weiß, was das bedeutet. Sie leidet an einer Augenkrankheit, durch die sie sehr eingeschränkt ist. Hat erlebt, wie schwer es ist, Augenarzttermine und Informationen zu Hilfsmitteln zu erhalten.

Hilfsangebot seit 2012

Deshalb kam ihr der Besuch des Informationsmobiles „Blickpunkt Auge“ auf dem Mügelner Marktplatz gerade recht. Seit 2012 gibt es das Hilfs- und Aufklärungsangebot in Sachsen als Kooperationsprojekt. Pro Woche sind je ein Mitarbeiter der Deutschen Zentralbibliothek für Blinde in Leipzig und des Blinden- und Sehbehindertenverbandes Sachsen (BSVS) zwei bis drei Mal in Kommunen zu Gast, um die Bevölkerung aufzuklären und Hilfsangebote aufzuzeigen. „Wir versuchen, im Jahr ein bis zwei Mal verschiedene Städte anzufahren“, erklärt Ulrike Meinhold vom BSVS. Das Mobil ist ein Gemeinschaftswerk des Verbandes und der Zentralbibliothek, das zudem gefördert wird. Termine und Standorte werden zuvor öffentlich bekannt gegeben. „Es ist erstaunlich, wie viele Menschen sich melden, einen Termin vereinbaren, um ganz speziell zu einem Problem beraten zu werden, oder spontan zum Mobil kommen“, so Meinhold, die sich durch eine Ausbildung als Optikerin und durch andere Tätigkeiten in der Materie bestens auskennt. Ob Zahlung von Blindengeld in Frage kommt, das Erklären von ärztlichen Diagnosen bis hin zur Information und praktischen Vorführung von Hilfsmitteln zur Alltagserleichterung – die Spannbreite der Themen ist auch an diesem Tag in Mügeln groß. So möchte ein Bürger zum Beispiel wissen, ob es rechtens ist, dass er einen Augenarzttermin nur dann bekommt, wenn er dafür zahlen muss und so quasi als Privatpatient nicht lange auf einen Facharzttermin warten muss.

Kantenfilter hilft bei Sehschwäche

Ein anderer Besucher erkundigt sich, welches Hilfsmittel ihm nutzen könnte, um beim Eingießen von Flüssigkeiten in Gläser nichts mehr zu verschütten oder wie er besser Stufen und Kanten beim Gehen erkennen kann. Flugs holt Liane Völlger aus einem Schrank sogenannten Kantenfilter heraus und demonstriert deren Einsatz. Eigentlich ist sie Mitarbeiterin der Deutschen Zentralbibliothek für Blinde und Sehschwache in Leipzig, doch sie kennt sich nicht nur über Möglichkeiten zum Lesen von Büchern für Blinde und Sehschwache aus. „Unser Einsatz ist sehr vielseitig und darauf bereitet man sich vor“, so die Chemnitzerin. Im Mobil kann man sich zum Beispiel für diese besondere Bibliothek anmelden, wo Lesestoff nicht nur in Blindenschrift bereit steht, sondern auch zum Hören ausgeliehen werden kann.

Im Mobil können Besucher auch allerhand Informationsmaterial mit Kontaktdaten für verschiedene Beratungsangebote mit nach Hause nehmen. Und dabei erfahren sie auch, dass jeder im Blinden- und Sehbehindertenverband Mitglied werden kann, denn der Verband bietet nicht nur in Sachsen für seine Mitglieder kostenlose Rechtsberatung an. Der Verband hat derzeit 1500 Mitglieder.

Von Bärbel Schumann