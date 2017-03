Wermsdorf. Viele Geschichten über und zum Verhältnis von August dem Starken zu Frauen sind bekannt. Was für Italien Casanova war und ist, dem steht der sächsische Herrscher in nichts nach. Über Affären und Techtelmechtel findet man in historischen und literarischen Aufzeichnungen reichlich Stoff. Doch es ist etwas ganz anderes, wenn man Geschichten zum Thema gar vom Sächsischen König selbst erzählt bekommt. Ein solches Angebot der Gästeführer des Freundeskreises von Schloss Hubertusburg in Wermsdorf schlugen viele Frauen am Internationalen Frauentag nicht aus. Sie lauschten August dem starken alias Rainer Müller gespannt, erfreuten sich an seinen Geschichten. Müller, der auch in unserer Region schon oft als August der Starke wie zu den Wermsdorfer Fischerfesten zu erleben war, versteht es wie kein anderer, den sächsischen Herrscher zu verkörpern. Mit seiner Bemerkung, „bei uns am Hofe ist wohl jeder Tag ein Frauentag“, gelang es ihm gleich zu Beginn der vergnüglichen Veranstaltung im Ovalsaal, die anwesenden Frauen zu „erobern“ und für sich einzunehmen. Freilich, Bettgeschichten, wie von mancher Besucherin vielleicht erhofft, plauderte August nicht aus. Er erinnerte vielmehr an viele Frauen am sächsischen Hof.

Von Bärbel Schumann