Außig

Am 27. Dezember passiert es höchstwahrscheinlich wieder: Der kleine Ort an Dahle, Elbe und Tauschke hat mehr Besucher als Einwohner. Die wenigsten Gäste kommen jedoch, um sich anzusehen, wie die Dahle in die Elbe mündet. Ihr Ziel ist das Dorfgemeinschaftshaus, in dem immer am „3. Feiertag“ ein Skatturnier stattfindet.

Obwohl er eben kein regulärer Feiertag ist, haben am 27. Dezember viele Leute Urlaub – und möchten dann vielleicht mal wieder etwas anderes sehen, als den Weihnachtsbaum in den eigenen vier Wänden. Außig bietet dazu nicht nur die Gelegenheit, sondern nach Meinung vieler Skatspieler auch ein gut organisiertes Turnier.

Lösung für reibungslosen Ablauf

Wichtig für einen reibungslosen Ablauf ist zum Beispiel, dass zwischen der Anmeldung und dem ersten Kartenmischen nicht so viel Zeit vergeht. Einfach ist es natürlich, wenn genau 100 Skatfreunde ins Dorfgemeinschaftshaus kommen. Dann wird an 25 Vierertischen gespielt. Aber wie sieht das bei nicht durch Vier teilbaren Teilnehmerzahlen aus? Seit mehreren Jahren haben die Organisatoren eine Lösung parat, die einmalig einen großen Aufwand bedeutete, aber nun viel Zeit spart. Es gibt für jede Teilnehmerzahl im wahrscheinlichen Bereich erstens ein Schema, an wie vielen Vierer- und Dreiertischen gespielt wird und zweitens die fertigen Lose dazu. Wenn sich spätestens 14 Uhr der letzte Spieler in die Liste eingetragen und seinen Einsatz bezahlt hat, können die Plätze an den Tischen sofort zugelost werden. Seit ein paar Jahren pflegen die Organisatoren hier noch einen besonderen Modus. „Wir losen vor der zweiten Serie nicht noch einmal neu aus. Die Skatfreunde ziehen vor Beginn ein Los, auf dem die Tischnummern und Positionen für erste und zweite Serie vermerkt sind“, erläutert Mitorganisator Thomas Böhme.

Am Tisch wird bedient

Zu den Besonderheiten dieses Turnieres gehört auch, dass die Skatfreunde ihre Tische während der Spiele nicht verlassen müssen, um ein Getränk oder eines der knapp 100 Doppelbrötchen zu holen, die fleißige Helfer am Vormittag schmieren. In Außig wird an den Tischen bedient. Das dürften besonders jene Spieler, die einen Dreiertisch auf ihrem Los hatten, zu schätzen wissen. Schließlich fehlt ihnen die Pause, die am Vierertisch der hat, der gerade die Karten gemischt und ausgeteilt hat.

Titelverteidigung gilt als schwer

Als Titelverteidiger tritt diesmal Falk Ritter aus dem fast benachbarten Staritz an. Er kam im vergangenen Jahr als einer von drei Spielern auf über 3000 Punkte. Allerdings haben alte Titel in Außig fast nichts zu sagen. Nur einmal gelang es in den bisher 23. Turnieren hier jemandem, seinen Erfolg zu wiederholen. Diese Ausnahme ist Jens Stein aus Freiberg, der 2011 und 2012 in Außig siegte.

Von Axel Kaminski