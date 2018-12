Mügeln

Wer die knapp zwei Kilometer lange Strecke zwischen Nebitzschen und Wermsdorf zu Fuß zurück legen will, muss dafür nur einmal durch den Mügelner Ratssaal gehen. Hier hat der Modellbahnverein Glossen eine 20 Meter lange Modelleisenbahnplatte aufgebaut, die den gesamten Streckenabschnitt im Maßstab 1:87 nachbildet. „Genau so, wie es Ende der 60er-Jahre ausgesehen hat“, sagt Wolfgang Topp, Vizechef des Vereins. Bis zum Jahr 1972 bestand die Strecke in dieser Form.

Seit dem Jahr 2005 basteln die Vereinsmitglieder an dieser Nachbildung. „In dieser Länge zeigen wir sie in Mügeln zum ersten Mal“, sagt Topp. Sein persönlicher Lieblingsabschnitt? „Der Bahnhof Wermsdorf mit der Kulisse des Schlosses Hubertusburg im Hintergrund“, verrät er.

Trotz der beachtlichen Länge von 20 Metern fehlt der in Mügeln ausgestellten Anlage ein Stück, weil auch der Mügelner Ratssaal nicht groß genug ist. Der restliche Streckenabschnitt Mügeln-Nebitzschen wurde deshalb bereits zum Schlossadvent in Wermsdorf am vergangenen Wochenende in Wermsdorf gezeigt. Parallel dazu sind auch Arbeiten der Glossener Modellbahner in der aktuellen Sonderausstellung im Oschatzer Stadt- und Waagenmuseum zu sehen.

Die Ausstellung im Mügelner Rathaus kann noch bis zum dritten Adventssonntag besichtigt werden, zu den Sprechtagen des Rathauses am Dienstag und Donnerstag jeweils von 10 bis 17 Uhr und an den Wochenenden samstags und sonntags in der Zeit von 10 bis 17 Uhr.

Von Frank Hörügel