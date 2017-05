Oschatz. Tief ins Glas geschaut hatte ein 54-jähriger VW-Fahrer, der am Sonnabend gegen 20.20 Uhr von einer Polizeistreife in der Wilhelm-Pieck-Straße in Oschatz gestoppt wurde. Grund der Kontrolle war eigentlich der nicht angelegte Gurt des Autofahrers, berichtete die Polizei. Dies war den Beamten aufgefallen, als ihnen der Mann auf der Friedensstraße entgegengefahren kam. Sofort wendete die Streife und folgte dem VW-Fahrer, der allerdings erst nach Einschalten des Warnsignals reagierte.

Als die Beamten die Autotür öffneten, sei ihnen dann eine strenge Alkoholfahne entgegengeweht. Und auch der lallende Fahrer selbst habe sturzbetrunken gewirkt. Ein Atemalkoholtest habe schließlich 2,84 Promille angezeigt. Daraufhin wurde dem Mann die Weiterfahrt untersagt. Er muss sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten.

Von lvz