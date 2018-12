Bornitz

Eine junge Frau wurde bei einem Verkehrsunfall am Sonnabendnachmittag schwer verletzt. Sie war mit einem VW Touran von Lonnewitz in Richtung Borna unterwegs und verlor aus bisher ungeklärter Ursache vor der Bahnbrücke am Abzweig Bornitz die Kontrolle über ihr Auto. Daraufhin schoss das Fahrzeug die Böschung hinauf und prallte gegen den Brückenpfeiler.

Danach konnte sie sich offenbar noch selbst aus dem Auto befreien und rutschte hilflos den Hang hinunter. Die Front des Fahrzeuges wurde bei dem Aufprall völlig zerstört. Ein Mitarbeiter vom ADAC-Bergungsdienst, der zufällig privat auf der Strecke unterwegs war, übernahm erste Hilfeleistungen und setzte einen Notruf ab.

Die Front des VW wurde völlig zerstört. Quelle: Sven Bartsch

Um 12.55 Uhr wurden die Rettungsdienste alarmiert. Da die Ersthelfer befürchten mussten, dass das Fahrzeug rückwärts ins Rutschen gerät, bargen sie die junge Frau außerhalb des möglichen Gefahrenbereichs. Neben dem Rettungsdienst war auch die Polizei Oschatz sowie die Freiwillige Feuerwehr Zaußwitz vor Ort, die den Unfallbereich absicherte. Außerdem wurde ein Hubschrauber angefordert, denn die Autofahrerin musste mit schweren Verletzungen in die Uniklinik Leipzig geflogen werden.

Die Strecke zwischen Lonnewitz und dem Abzweig Borna war mehrere Stunden voll gesperrt. Der Unfalldienst nahm die Ermittlungen auf. Ein Vertreter der Bahn war ebenfalls vor Ort. Der Zugverkehr wurde zeitweilig mit verminderter Geschwindigkeit fortgeführt.

Von Jana Brechlin