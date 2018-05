Oschatz

Der Fahrkartenautomat auf dem Oschatzer Bahnhof hat in den vergangenen Jahren viel aushalten müssen. Am vergangenen Wochenende gab es wieder eine Attacke auf den Fahrkartencomputer. Am Sonnabend wurde festgestellt, dass der Fahrkartenautomat auf der Bahnsteigseite in Richtung Leipzig von Unbekannten so beschmiert wurde, dass er nicht mehr nutzbar war. So wurde das Display mit Sprühlack so überzeichnet, dass keine Informationen mehr lesbar sind. Außerdem haben Unbekannte die Worte „Antifa“ und „Nazikiez“ aufgesprüht. Inzwischen wurde bei der Polizei wegen Sachbeschädigung Anzeige erstattet. Die Ermittlungen in diesem Fall dauern noch an. Am Wochenende waren weitere Automaten in der Region von Unbekannten beschädigt worden.

Die jetzige Schmiererei ist nicht die erste Attacke auf den Oschatzer Ticketautomat. Im August 2016 war der Automat durch Unbekannte so präpariert worden, dass aus dem Fahrkartenausgabeschacht Säure spritzte. Dabei wurde ein Jugendlicher leicht verletzt. Das Umfeld wurde damals komplett evakuiert und durch die Oschatzer Feuerwehr die Stelle gesichert. Obwohl zwei Tatverdächtige ermittelt wurden, ließ die Staatsanwaltschaft vier Monate später die Ermittlungen einstellen, da sich der Tatverdacht nicht erhärtet hatte.

Von Hagen Rösner