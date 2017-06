Fast ein Drittel der 150 Mitarbeiter der Awo Kinderwelt gGmbH gehen in den nächsten fünf Jahren in den Ruhestand. Doch die Nachbesetzung der Stellen ist schwierig. „Alles was ausgebildet wird, wird vom Markt sofort verschluckt“, weiß Kinderwelt-Chefin Kristina Jene. In den anderen beiden Tochterfirmen des Awo-Kreisverbandes sieht es nicht besser aus.