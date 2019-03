Luppa

Bei einem Zusammenstoß mit einem bereits toten Biber nahe dem Wermsdorfer Ortsteil Luppa ist an einem Fahrzeug ein Sachschaden im unteren vierstelligen Bereich entstanden. Der BMW sei nicht mehr fahrbereit gewesen, berichtete die Polizei. Der 25 Jahre alte BMW-Fahrer war am späten Montagabend gegen 23 Uhr mit dem Auto auf der S 24 von Luppa in Richtung Dahlen unterwegs. Dabei prallte er gegen das verendete Tier, das auf der Fahrbahn lag.

Erst vor wenigen Tagen hatte das Landratsamt Nordsachsen berichtet, dass auf der Bundesstraße 184 bei Delitzsch zwei tote Biber entdeckt wurden. Die Behörden schlossen nicht aus, dass die Tiere illegal getötet wurden und baten die Bürger um Hinweise. Der Biber ist das größte einheimische Nagetier. Die Art ist nach dem Bundesnaturschutzgesetz ebenso wie nach europäischem Recht streng geschützt.

Von lvz