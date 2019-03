Bucha

Die Badesaison ist noch ein ganzes Stück entfernt, der Teich in Bucha wird aber schon jetzt einladend hergerichtet. Aktuell sind Mitarbeiter des Bauhofes der Gemeinde Cavertitz dabei, den Uferbereich zu beräumen. Hier hatte sich Wildwuchs breit gemacht und so Badegästen den Zugang zum Wasser versperrt.

Lob für Bauhof aus dem Ort

Für den Einsatz der Bauhof-Mitarbeiter gab es bereits viel Lob aus Bucha. Das Gewässer gehört zwar zu den kleinsten Badestellen der Region, hat aber treue Fans und ist außerdem beliebtes Ziel bei Spaziergängern. Diese finden jetzt wieder ein breiteres Ufer und freie Sicht vor. „Der Teich ist sehr schön geworden“, befand Gemeinderat Mathias Gründel ( CDU) und versicherte, das werde im Dorf auch von anderen so gesehen.

Auch Schirmenitzer Tauschkeplatz hergerichtet

Ähnliche Töne kommen aus Schirmenitz. Dort war der Bauhof damit beauftragt worden, den Tauschkeplatz zu beräumen und Sturmschäden zu beseitigen. So waren etwa die zuletzt arg in Mitleidenschaft gezogenen Nadelbäume gefällt worden – offenbar zur Zufriedenheit der Anwohner. „Besser kann man es gar nicht machen“, unterstrich Gemeinderat Mario Röder ( SPD) aus Schirmenitz. Bauamtsleiterin Gabriele Kläber versicherte, man werde das Lob an die Bauhof-Mitarbeiter weitergeben: „Das hört man sicher gern.“

Von Jana Brechlin