Bäckerei Taube in Merkwitz startet mit der Stollenbäckerei

Oschatz. In der Bäckerei Taube in Merkwitz herrschst derzeit Hochbetrieb bei der Stollenbäckerei. Seit der vergangenen Woche wird das Weihnachtsgebäck in traditioneller Handarbeit hergestellt. Dabei fasst auch Inhaber und Bäckermeister Nils Taube tatkräftig mit an. Immerhin müssen für das Stammhaus in Oschatz und Merkwitz sowie für die Filialen auf dem Land rund 3000 Stollen gebacken werden. „Das dauert schon eine Weile“, sagt Nils Taube. Nach dem Backen werden die Stollen abgekühlt und mit warmer flüssiger Butter bepinselt sowie mit Puderzucker bestäubt. „Bei uns wird der Weihnachtsstollen immer frisch hergestellt und nicht schon im Sommer vorgebacken“, sagte der Bäckermeister aus Merkwitz. In der vergangenen Woche wurde die Weihnachtsbäckerei in dem Oschatzer Ortsteil aufgenommen und ab der kommenden Woche sollen die Stollen dann in den Verkauf gehen. Eine Ausnahme gibt es jedoch. „Im September backe ich mit den aktuellen Rohstoffen, die wir frisch beziehen jedes Jahr einen Stollenprototypen, den wir für die große Produktion verfeinern“, so der Bäckermeister. Wie seine Kollegen hadert Taube derzeit mit dem Butterpreis, der sich vervierfacht hat. Der Weihnachtsstollen hierzulande hat einen Überzug aus Butter und Puderzucker.

Von Hagen Rösner