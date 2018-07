Region

Mehrere Einsätze entlang der Bahnstrecke Leipzig-Dresden forderten am Donnerstag ein Großaufgebot der Feuerwehren. Feldränder und der Bahndamm brannten in Bornitz und Schmorkau. In Schmorkau griffen die Flammen auf ein Holzlager über und drohten das Bahnhaus zu zerstören. Zwischenzeitlich ereignete sich ein Kabelbrand in Bornitz, der die Helfer ebenfalls forderte.

Ersatzverkehr mit Bussen

Zur Ursache der Brände liegen noch keine gesicherten Erkenntnisse vor. Die Trasse musste zwischen Riesa und Oschatz von 11.03 Uhr bis 17.20 Uhr gesperrt werden, das Richtungsgleis Oschatz-Riesa konnte ab 16.20 Uhr in beiden Richtungen mit Schrittgeschwindigkeit befahren werden. Die Fernverkehrszüge wurden über Falkenberg/Elster umgeleitet. Fahrgäste des Regionalexpress Leipzig-Dresden konnten Schienenersatzverkehr in Anspruch nehmen.

Feuerwehren am Limit

Fünf Einsätze pro Tag, einen Arbeitstag lang oder länger der Hitze ausgesetzt, retten, was zu retten ist – so sieht seit Tagen der Alltag der ehrenamtlichen Feuerwehren aus. Die Oschatzer Wehr fuhr am Donnerstagabend ihren 219. Einsatz im Jahr 2018. Zum Vergleich: Im Vorjahr wurde sie insgesamt 214-mal alarmiert. Eine Katastrophe verhinderten die Wehren beim Löschen am 2. Juli in Collm. Am leerstehenden Stallgebäude des Collmers Udo Kaetsch konnten die Flammen von einem nahezu leeren Flüssiggastank ferngehalten werden. Kaetsch würdigt die „hervorragende Leistung“ zur Rettung des Tanks und seiner Gebäude, die durch einen Feldrandbrand in Gefahr gerieten.

Hilfe von Landwirten

Die Wehren setzen ihrerseits auf die Kooperation mit Landwirten, am Donnerstag der Landwirtschaftsbetrieb Merkel und der Milchhof Kötitz, die durch das Pflügen um die brennenden Flächen und das Bereitstellen von Wasser und Ladetechnik Unterstützung leisten, so der stellvertretende Gemeindewehrleiter Liebschützbergs, Marcus Müller.

Von Christian Kunze