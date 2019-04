Oschatz

Wer derzeit am Bahnhof Oschatz-Süd in die Züge der Döllnitzbahn einsteigen möchte oder hier sein Reiseziel erreicht hat, muss sich ein wenig umstellen. Die Züge halten derzeit auf dem an das Gartenschaugelände angrenzenden Bahnsteig. Grund sind einerseits Arbeiten am Durchfahrtsgleis, die andererseits mit einer Sanierung des Bahnsteiges kombiniert werden. „Wir haben uns die Entscheidung für diese Maßnahme nicht leicht gemacht“, betont Eisenbahnbetriebsleiter Lutz Haschke. Aber bei rund der Hälfte der Betonborde, die vor 14 Jahren bei der Umgestaltung des Bahnhofes im Vorfeld der Landesgartenschau eingebaut worden seien, zeigten die Oberflächen deutliche Verschleißerscheinungen. Am Südbahnhof böten die ohnehin laufenden Gleisarbeiten die Chance, diese Bauteile zu ersetzen und den Bahnsteig von der Gleisseite her zu sanieren. Für ein ähnlich gelagertes Problem am Haltepunkt Schweta, Gasthof müsse man eine andere Lösung finden.

Von Axel Kaminski