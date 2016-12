Riesa/Oschatz. Nach Angaben der Bundespolizei in Pirna ist am Freitag kurz vor 4 Uhr eine Person im Bereich Riesa von einem Güterzug erfasst worden. Der Güterzug war von Riesa nach Oschatz unterwegs. Die Strecke musste anschließend gesperrt werden. Die weiteren Ermittlungen wurden von der Polizeidirektion Dresden übernommen.

Die Pressestelle der Deutschen Bahn teilte auf Anfrage mit, dass die Bahnstrecke zwischen Oschatz und Riesa zwischen 3.55 und 8.40 Uhr für den Zugverkehr gesperrt war. Als Grund gab ein Bahnsprecher einen Feuerwehreinsatz in Riesa an.

Auch nachdem die Streckensperrung aufgehoben worden war, hatten die Züge noch teils erhebliche Verspätung. Der Regionalexpress aus Richtung Dresden, der in Oschatz in Richtung Leipzig um 8.14 Uhr abfahren sollte, kam mit einer halben Stunde Verspätung in Oschatz an. Im Zug wurde als Grund ein Notarzteinsatz durchgesagt. Doch nach Angaben der Deutschen Bahn sorgte nicht nur die Streckensperrung allein für Verspätungen. Zusätzlich habe sich die Störung eines Stellwerkes in Bitterfeld ausgewirkt. „Dadurch wurden der Nah- und der Fernverkehr beeinflusst“, sagte ein Bahnsprecher.

Von Frank Hörügel