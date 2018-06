Reppen

Dass auf dem Dorf nichts los sei, hört man ja oft. Allerdings können solche Aussagen nur von Leuten kommen, die noch nie dort waren. Im Sommer vergeht auf dem Land kaum ein Wochenende ohne zünftiges Dorffest. Fast jeder Ort, und sei er noch so klein, feiert. Am vergangenen Wochenende war das unter anderem in Reppen der Fall. Von Wegen „drei Häuser und in jedem ein Spitzbube!“ In dem kleinen Dorf bei Oschatz steppte am Wochenende der Bär, beziehungsweise „flog der Stiefel“, „rannte der Hund“ – aber das alles der Reihe nach.

Beach-Völkerballturnier fällt ins Wasser

Am Freitag ging es los mit Fassbieranstich. So nass, wie das schäumende Bier war allerdings auch das Wetter und aus dem ersten Beach-Völkerballturnier hätte man aufrund der Wetterlage auch einen Wettbewerb im Sandburgbauen machen können. Das Turnier wurde abgebrochen, wird aber bald nachgeholt.

Doch davon lassen sich die Reppener nicht die Laune verderben. Etwa ein halbes Jahr hatte es gedauert, das Dorf- und Sportfest vorzubereiten – also nahm man es locker und feierte einfach weiter. Ein kleines Alte-Herren-Turnier mit Freizeitmannschaften aus den umliegenden Ortschaften konnte erfolgreich absolviert werden. „Der Samstag fiel fast vollkommen ins Wasser“, erzählte Tommy Korlach, der gemeinsam mit zahlreichen anderen aus Reppen das Fest organisierte. Er hatte vom Grill aus einen guten Überblick über das Geschehen und sorgte mit für das leibliche Wohl.

Kräftige Würfe mit Gummistiefeln

Da es aber auch ein Sportfest war, mussten die Reppener sich trotz Regenwetters einigen Disziplinen stellen. Wer am Sonnabend über tief fliegende Gummistiefel berichtete, der hatte aber nicht zu tief ins Glas geschaut, denn genau in dieser Weitwurfsparte stellten sich die Wettbewerbsteilnehmer mit vollem Elan. Mit einem kräftigen Wurf holte sich Andre Ulbrich dabei den ersten Preis bei den Männern. Ganze 30,3 Meter weit flog der Herrenstiefel. Doch auch die Damen schleuderten, was das Zeug hielt . Jessica Mach war dabei mit 19,8 Meter die stärkste Frau. Auch der Nachwuchs der Dorfgemeinschaft konnte sich probieren und mit 20,8 Meter stahl Valentino Ulbrich sogar den Damen die Show.

Gemeinsames Fußballgucken und die Party im Festzelt rundeten den Tag ab. Glücklicherweise ließ sich am Abend niemand von dem schlechten Wetter stören und das Festzelt war prall gefüllt. „Gegen halb fünf Uhr haben wir die Musik dann ausgemacht“, schmunzelte Tommy Korlach. Trotz der kurzen Nacht ging es am Sonntag pünktlich weiter im Programm.

Traditionelles Hunderennen auf dem Programm

Auch der beste Freund des Menschen und sein Herrchen waren gefragt, als am Sonntagvormittag das traditionelle Hunderennen auf dem Programm stand. Zwar gingen weniger Hunde als im Vorjahr an den Start, doch die Herausforderung war trotzdem groß. Als Sieger ging dabei Balu hervor. Leckerlis, ein Pokal und ein Buch über Hundeerziehung für das Herrchen Andrè Hausmann waren der Lohn für den Sprint. Eigentlich sollte das Fest am Sonntag gegen 12 Uhr vorbei sein, doch ein Blick über den Sportplatz und das Festzelt ließ noch keine Feierabendstimmung erkennen. Die Reppener feierten einfach munter weiter und werteten das ereignisreiche Wochenende aus.

Von janett rohnstock