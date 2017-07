Bau für Holzhaus in Lampersdorf geht gut voran

Lampersdorf. Regen kann dem Holzhaus in Lampersdorf nun nichts mehr anhaben. „Jetzt ist schon einmal Folie auf dem Dach“, ist Thomas Dittmann vom Bildungs- und Sozialwerk Muldental, das das Haus auf dem Gelände des Schullandheimes baut, erleichtert. In den kommenden zwei Wochen sollen Fenster und Türen eingebaut und damit die Fassade geschlossen werden. „Dann spielt das Wetter bei den weiteren Bauarbeiten auch keine große Rolle mehr“, so Dittmann.

Als nächstes folge dann der Aufbau des Fußbodens. Und der habe den Bauablauf in Olganitz, wo im Frühjahr das gleiche Bauprojekt fertiggestellt und bezogen wurde, durcheinander gebracht. „Bis der Fußboden richtig ausgetrocknet war, hat es Wochen gedauert“, blickt Dittmann zurück. Genau wie in Olganitz sollen auch in Lampersdorf die zwölf Plätze im Holzhaus zunächst mit jugendlichen Flüchtlingen belegt werden, später sind die Räumlichkeiten als Einrichtung der Kinder- und Jugendhilfe vorgesehen und sollen Mädchen und Jungen aufnehmen, die nicht in ihren Familien bleiben können. Insgesamt werden in den Neubau rund 480 000 Euro investiert. Über das Grundstück des Schullandheims hat der Trägerverein mit der Gemeinde Wermsdorf einen Erbbaupachtvertrag abgeschlossen.

Thomas Dittmann hofft, dass das Haus in Lampersdorf noch Ende dieses Jahres bezogen werden kann. „Mein Wunsch ist, dass wir darin Weihnachten feiern können. Und wenn die Bauarbeiter weiter so zügig vorankommen, ist das durchaus realistisch“, fügt er hinzu.

Von Jana Brechlin