Großalarm am Freitagfrüh: Die Leitstelle Leipzig alarmiert die Feuerwehren aus Oschatz, Dahlen, Mügeln und Riesa. Auslöser war die Brandmeldeanlage in der Collm-Klinik Oschatz. Die Oschatzer Wehr kam zuerst an und stelle fest, dass kein Feuer, sondern Bauarbeiten mit einem Trennschleifer den Alarm ausgelöst hatten.