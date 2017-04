Schmannewitz. Das Tuch mit dem Hinweis „Heute geöffnet“ wird man künftig wieder öfter am Schmannewitzer Bauern- und Landwirtschaftsmuseum zu sehen bekommen. Am Ostersonntag starteten die Mitglieder des Vereins in die neue Ausstellungssaison. „Schon vor Karfreitag haben wir alles wieder auf Vordermann gebracht, damit wir pünktlich Ostersonntag für unsere Besucher wieder da sein können“, sagt Gabriele Göllnitz, die den erste Dienst der Saison 2017 übernommen hatte. Sie begrüßte die Gäste und präsentierte ihnen einige interessante historische Ausstellungsobjekte. Über Besuchermangel brauchte sie sich nicht beklagen. Immerhin fanden sich in der ersten Stunde schon 25 Besucher am Museum ein. Eine Familie aus Riesa verewigte sich im Gästebuch mit dem Eintrag: „Wir finden es bewundernswert, wie gut manche alte Dinge hier gepflegt werden.“ Neben der Ausstellung mit alten Landwirtschaftsgeräten, war auch alter bäuerlicher Hausrat und eine historische Schmiede zu sehen. Interessierte Gäste hatten auch die Gelegenheit sich ein Video des Vereins anzuschauen, bei dem es um die Herstellung von Brot geht. Wer dies live erleben will, der muss sich noch bis zum 28. Mai gedulden, dann gibt es im Museum wieder ein großes Schaubrotbacken. Für das kulturelle Rahmenprogramm sogar dann die Folkloregruppe „Vergißmeinnicht“.

Von Hagen Rösner