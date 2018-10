Oschatz

Wer derzeit die Stadt Oschatz auf der Bundesstraße 6 in Richtung Leipzig verlässt, der sollte etwas Zeit mitbringen. In Höhe des Abzweigs nach Merkwitz wird derzeit durch eine Straßenbaufirma der Belag erneuert. Die Arbeiten dazu haben termingerecht am vergangenen Montag begonnen. Der Verkehr wird während der veranschlagten Bauzeit einspurig an der Baustelle vorbeigeführt. Dazu ist eine Ampelregung eingerichtet worden. Je nach Verkehrsaufkommen müssen die Verkehrsteilnehmer mit entsprechenden Wartezeiten an der Ampel rechnen.

Mit Staus in der Hauptverkehrszeit

Vor allen in den Hauptverkehrszeiten am Morgen und am Nachmittag kann es dabei zu Stauerscheinungen kommen. Die können sich vor allem in den Nachmittagsstunden bis in die Abfahrt in Richtung Großböhla hinziehen und zu Rückstaus auf der Staatsstraße 24 führen. Allerdings gibt es gute Aussichten, dass die Verkehrseinschränkungen schon ab dem Wochenende wieder aufgehoben werden. Das Wetter ermöglicht derzeit einen schnellen Baufortschritt. Es sollen nämlich 500 Meter Streckenabschnitt neu mit Bitumen versehen werden.

Von Hagen Rösner