Olganitz

Ein langjähriges, ortsansässiges Unternehmen, das sich erweitern will und dafür noch viel Platz auf dem Grundstück hat, kann das – nicht. Nicht so einfach jedenfalls. Aktuell betrifft das die Autowerkstatt in Olganitz. Wie zur Gemeinderatssitzung diese Woche vorgestellt wurde, möchte deren Inhaber eine Halle auf dem südlichen Teil seines Grundstückes bauen. Und dieser Abschnitt ist im Flächennutzungsplan der Gemeinde als Grünfläche ausgewiesen. Außerdem wurde bekannt, dass sich die rund 5700 Quadratmeter große Fläche im Außenbereich befindet und damit die Erweiterung baurechtlich gar nicht zulässig ist.

Rechtlich absichern

„Das hat eine Prüfung des Landratsamtes ergeben. Deshalb muss ein vorhabenbezogener Bebauungsplan aufgestellt werden“, erklärte die Cavertitzer Bürgermeisterin Christiane Gürth (parteilos). Dieser würde dann auch bereits auf dem Areal befestigte Flächen nachträglich auf rechtlich sichere Füße stellen. Der Bebauungsplan sei die einzige Möglichkeit, die Erweiterung überhaupt zu ermöglichen.

Städtebaulicher Vertrag regelt Kostenübernahme

Zuvor beschlossen die Cavertitzer Gemeinderäte den Entwurf eines städtebaulichen Vertrages, der die Kostenübernahme für die Planung und Erschließung regelt. Beides geht zu Lasten des Antragstellers, informierte die Bürgermeisterin. „Das weiß der Antragsteller und damit ist er auch einverstanden“, fügte sie hinzu. Es sei gängige Praxis, dass der Vorhabensträger in solchen Fällen auch die Finanzierung übernimmt. Die Gemeinde übernehme die verwaltungstechnischen und organisatorischen Aufgaben und halte auch verfahrenstechnisch die Fäden zusammen.

Auftrag für Planung vergeben

Die Räte beschlossen einstimmig den städtebaulichen Vertrag und die Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes „ Autowerkstatt Olganitz“. Außerdem stimmten sie für die Vergabe der Planungsleistungen an die Plan.Net GmbH Sachsen in Kemmlitz für voraussichtlich rund 13 000 Euro. Für diese Leistung seien mehrere Planungsbüros angefragt worden, erklärte Bürgermeisterin Christiane Gürth. Allerdings habe man zum Teil gar keine Reaktion erhalten und andere hätten auf Nachfrage mitgeteilt, dass es keine Kapazitäten für einen solchen Auftrag gebe.

Von Jana Brechlin