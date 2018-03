Mügeln/Nebitzschen. Der Hund eines 24-Jährigen hat am Sonntagnachmittag gegen 14 Uhr in Nebitzschen bei Mügeln einer Dame (61) mehrere Bisswunden an deren Waden zugefügt. Die Frau musste daraufhin zur ambulanten Behandlung in eine nahegelegene Klinik gebracht werden. Wieso das Tier auf die Frau losging, war zunächst unklar. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Körperverletzung.

Von LVZ