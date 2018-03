Beigeordneter Eckhard Rexroth aus Mügeln vertritt Nordsachsen in Gremien

Nordsachsen. Der Kreistag des Landkreises Nordsachsen hat in seiner jüngsten Sitzung die Wahl des ehemaligen Beigeordneten Ulrich Fiedler als Vertreter des Landkreises in der Verbandsversammlung Presseler Heidewald- und Moorgebiet widerrufen. Das ist erforderlich, da Fiedler als Beigeordneter ausschied und hat die Neuwahl eines Vertreters in der Verbandsversammlung zur Folge, wie Landrat Kai Emanuel (parteilos) informierte. „Es wurde vorgeschlagen, den neuen Beigeordneten Eckhard Rexroth zu wählen“, sagte Emanuel und fragte das Gremium, ob es Meldungen zu dieser Vorlage gebe.

Geheime Wahl

Kreisrat Jens Gatter (NPD) forderte daraufhin eine geheime Wahl. „Wir haben den Eindruck, dass bei der Wahl des Beigeordneten das Parteibuch eine wichtige Rolle gespielt hat und für uns kandidiert Uwe Bautze.“

Die Wahl erforderte schließlich die Unterbrechung der Sitzung für etwa eine dreiviertel Stunde. Der Landrat verkündete anschließend das Ergebnis. Von den abgegebenen 62 Stimmen entschieden sich 53 Kreisräte für Rexroth und zwei für Bautze. Andreas Huth (CDU), Theodor Arnold (SPD/FDP/Grüne) und Albert Pfeilsticker (CDU) erhielten jeweils eine Stimme und es gab zwei ungültige Stimmen. Rexroth, der aufgrund seiner Wahl zum Beigeordneten die Funktion als Kreisrat niederlegte, nahm die Wahl an und wurde anschließend in öffentlicher Abstimmung bei zwei Gegenstimmen für folgende Funktionen gewählt: Stellvertreter eines Verbandsrates im Planungsausschuss und Braunkohlenausschuss des Regionalen Planungsverbandes Westsachsen, Vertreter im Aufsichtsrat der Flughafen Leipzig GmbH, Stellvertreter in der Trägerversammlung der gemeinsamen Einrichtung Jobcenter Nordsachsen.

