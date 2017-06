Zum diesjährigen Dorf- und Sportfest lädt der Ortsverein Reppen vom 23. bis 25. Juni auf den Sportplatz in Reppen ein. Bereits am Freitag um 18 Uhr erfolgt der Fassbieranstich durch den Vereinsvorsitzenden. An allen drei Tagen gibt es sportliche Wettkämpfe für Jung und Alt und ist für das leibliche Wohl der Besucher gesorgt.