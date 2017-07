Beim Löschangriff in Hof wird beste Mannschaft im Kreisfeuerwehrverband ermittelt

Hof. Pünktlich um 10 Uhr, am 12. August, soll es los gehen mit dem Verbandsausscheid des Kreisfeuerwehrverbandes Torgau-Oschatz. Denn hier treten die unterschiedlichsten Mannschaften aus der Region Oschatz und Torgau in der Disziplin Löschangriff in Hof gegeneinander an. Doch es war alles andere als einfach, für ein solches Ereignis die geeignete Fläche zu finden. Aufmerksam wurde man schließlich auf eine große Wiesenfläche in der Badstraße in Hof.

„Eigentümer und Pächter der Fläche stellen uns diese dankenswerterweise zur Verfügung“, sagt Thomas Lohse, Wehrleiter von Hof und Gemeindewehrleiter von Naundorf. Um auf Nummer sicher zu gehen, dass die Teilnehmer und Gäste diese auch finden, wird am Tag des Verbandsausscheides der Austragungsort ausgeschildert sein, so dass die Mannschaften pünktlich um 9.30 Uhr eintreffen werden. Bis zum frühen Nachmittag werden die Wettkämpfe ausgetragen.

Der erste, zweite und dritte Platz wird bei den Männern und Frauen prämiert. Der Feuerwehrsport sei eine Tradition, die zur Feuerwehr einfach dazu gehört, so Thomas Lohse „Die Tradition muss gepflegt werden.“ Unterstützung gibt es dabei auch vom Naundorfer Bürgermeister Michael Reinhardt. Für die Versorgung sorgen die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Hof. So wird zur Mittagszeit eine Suppe aus der Gulasch-Kanone für die Besucher bereit stehen. Doch auch andere Speisen und Getränke gibt es vor Ort.

Von Kristin Engel