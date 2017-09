Beim Städtewettbewerb rutscht Mügeln auf Platz 6 ab

Die Stadt Mügeln beteiligte sich auch in diesem Jahr im Rahmen des Altstadtfestes im August am Städtewettbewerb von enviaM und Mitgas. Konnten sich die Teilnehmer dabei zunächst auf Platz 4 behaupten, rutschte die Stadt nach weiteren Wettbewerben in anderen Städten auf den sechsten Platz ab.