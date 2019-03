WERMSDORF

Einmal im Jahr lädt der Lichterchor des Kirchspiels Wermsdorf zu einem Benefizkonzert ein. In diesem Jahr ließ er sich gemeinsam mit Kantorin Siegrid Schiel etwas Besonderes einfallen. Am Sonntagabend erklangen afrikanische Lieder.

Verstärkung von drei Chören

Die Sänger holten sich Verstärkung hinzu. So wie sie bereiteten und probten rund drei Monate lang auch die Sänger des Jugendchores aus den Kirchgemeinden zwischen Mügeln, Sornzig und Wermsdorf sowie die Mädchen und Jungen der beiden Spatzenchöre aus Sornzig und Wermsdorf für das Benefizkonzert.

300 Besucher sangen mit

Zu Gunsten der Christoffel-Blindenmission wurden emsig Lieder beispielsweise aus Südafrika, dem Kongo oder Burkina Faso einstudiert. Doch dabei wurde es nicht belassen. Die Mitwirkenden versuchten auch, mit typischen Instrumenten vom schwarzen Kontinent für viel Schwung und eine tolle Atmosphäre in dem Wermsdorfer Gotteshaus zu sorgen. Bei vielen der Lieder stimmten die über 300 Besucher in den Gesang der Chöre mit ein.

Geschichte aus Afrika

Pfarrer Rico Riese las eine Geschichte aus Afrika vor und auch sein Segensspruch des Abends kam aus einem der afrikanischen Länder. Eigens für das Konzert hatten sich die Mitglieder des Lichterchores auch afrikanisch gekleidet. Da fiel in ihren Reihen gar nicht auf, dass mit Yonas und Filimon zwei junge Männer aus Eritrea seit Wochen im Lichterchor Mitglied sind.

Aufregung bei Spatzenchören

Besonders aufgeregt waren die Jüngsten, die Mitglieder der beiden Spatzenchöre, als sie an der Reihe waren. Begleitet von Siegrid Schiel an der Gitarre meisterten sie ihren Auftritt mit Bravour. Neben Eltern und Geschwistern waren auch viele Großeltern gekommen, um den Auftritt der Jüngsten nicht zu verpassen. Darunter war auch Großvater Armin Möbius aus Collm, der mit seinen beiden Enkeln Elise (6) und Fridolin (4) in Wermsdorf mitfieberte.

Musik mit Pappkarton

Mitklatschen und Mitsingen war beim Jugendchor angesagt. Die jungen Leute zeigten zudem, dass man auch auf einem Pappkarton Musik machen kann. Zwischen Zuhören und Mitsingen, zwischen Tanzen und Klatschen verging die Zeit viel zu schnell.

Am Ausgang baten die Akteure diesmal um Spenden für die Christoffel-Blindenmission, die auch in Afrika bis in kleine Dörfer hinein wirkt und Menschen medizinische Hilfe zu Teil werden lässt.

800 Euro Spenden

Als der letzte Gast gegangen war, begannen Andreas Scheller und Ines Raschke vom Kirchenvorstand mit dem Zählen der Spenden. Am Ende kamen über 800 Euro für die Christoffel-Blindenmission zusammen.

Von BÄRBEL SCHUMANN