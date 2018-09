Oschatz

Für einen guten Zweck wird am Sonntag in Oschatz musiziert. Auf Einladung des Fördervereins Hospizarbeit Nordsachsen treten dann Renata Budryte-Kummer und Dorit von der Osten in der St. Aegidienkirche auf. Beide Künstlerinnen geben ein Konzert und verzichten dabei zugunsten der Hospizarbeit auf ihre Einnahmen. Die gebürtige Litauerin und seit langem in Dresden lebende Organistin und Pianistin Renata Budryte-Kummer war bereits im vergangenen Jahr in der Region und spielte in der katholischen Schlosskapelle Wermsdorf zugunsten des Vereins. Für die neuerliche Anfrage brauchte es keine Überredungskünste, denn noch am gleichen Abend versicherte sie damals: „Ich unterstütze die Arbeit gern und komme nächstes Jahr wieder.“ Allerdings wird der Konzertort gewechselt: Da das Instrument in der Wermsdorfer Schlosskapelle nur ein Manual hat, könnten darauf nicht alle Orgelwerke gespielt werden – deshalb dieses Jahr die Verlegung nach Oschatz.

Selten gespielte Musik zu hören

Neben Renata Budryte Kummer kommt auch die Sopranistin Dorit von der Osten zum Konzert in die Aegidienkirche. Am Sonntag erklingen dann neben Werken von Johann Sebastian Bach auch Stücke des litauischen Komponisten Mikalajus Konstaninas Ciurlionis und von Julius Reubke. Letzterer galt als großes Talent, starb mit nur 24 Jahren in Pillnitz und hinterließ einige aufsehenerregende Musikstücke.

Zum Benefizkonzert bietet sich nun die Gelegenheit, sonst eher selten gespielte Kompositionen von Reubke zu hören.

Christa Sirrenberg vom Vorstand des Fördervereins Hospizarbeit freut sich auf ein zahlreiches und spendierfreudiges Publikum.

Wünsche für Hospizpatienten

Der Verein hat sich seit Jahren für ein stationäres Hospiz eingesetzt, das derzeit in Torgau gebaut und im kommenden Jahr eröffnet wird. „Wir unterstützen mit den Spenden aber auch die ambulante Arbeit der Hospizdienste im Landkreis“, versichert sie. Das könne der Fall sein, wenn jemand einen Zuschuss für bestimmte Ausstattung brauche. Auch wenn den Bewohnern des künftigen Hospizes ein Wunsch erfüllt werden könne, sei man Ansprechpartner, nannte sie ein weiteres Beispiel.

Das Benefizkonzert beginnt am Sonntag um 17 Uhr in der Oschatzer Aegidienkirche. Eintritt frei, um Spenden wird gebeten.

Von Jana Brechlin