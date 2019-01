Mügeln

Es trübt sich ein am Nachmittag: Schneeflocken behindern das Sichtfeld zusätzlich, während der Winter mit seinem wenigen Licht den Augen ohnehin mehr abverlangt. Autofahrer passen sich dieser Gegebenheit an, nehmen Rücksicht und drosseln die Geschwindigkeit ihrer Pkw. Andere Menschen, nicht hinterm Steuer, leben dauerhaft mit einer eingeschränkten Sicht oder erblinden gar ganz. Sie sind die Zielgruppe von Ulrike Meinhold und Liane Völlger in ihrem Beratungs- und Bibliotheksmobil „ Blickpunkt Auge“. Das gibt es seit 2017, regelmäßig steuert es wie am Donnerstag auch den Mügelner Markt an.

Anlaufpunkt für Menschen mit eingeschränktem Sehvermögen

Das Beratungs- und Bibliotheksmobil ist ein Gemeinschaftsprojekt des Fördervereins „Freunde der DZB “, des Blinden- und Sehbehindertenverbandes Sachsen (BSVS) und der Deutschen Zentralbücherei für Blinde zu Leipzig (DZB). Damit ist es nicht nur ein Anlaufpunkt für Menschen, die sich über Augenerkrankungen informieren wollen und wie sich ein Leben mit einem eingeschränkten Sehvermögen führen lässt. Auch das Angebot der Zentralbücherei wird vorgestellt. Diese bietet Großdrucke, Bücher in Blindenschrift und Hörbücher an. Betroffene müssen für die kostenlose Ausleihe nicht erst nach Leipzig reisen. Ein Schwerbehindertenausweis vorausgesetzt, können etwa Hörspiele mit der Blindensendung der Post portofrei versendet werden.

Ältere Menschen nutzten Angebot

„Meist sind es ältere Menschen, die sich an uns wenden, die mit dem Internet auch nicht vertraut sind“, sagt Liane Völlger, die für die DZB im Mobil berät. Obwohl der Wagen zu einem kleinen Beratungsraum umgebaut ist, finden an diesem Tag nur drei Mügelner Bürger den Weg: Ein Mann hat eine Frage zu seiner gerade diagnostizierten Augenkrankheit, zwei Passanten schnuppern in das Angebot hinein. „Wir haben auch eine Frau, die schon mehrmals da war und sich nach und nach beraten lassen hat“, sagt Völlgers Kollegin Ulrike Meinhold. Es mag der schlechten Witterung geschuldet sein, aber die Frau, die nach der Beratung jeweils einen Teil ihrer Wohnung oder ihres Alltags angepasst hat, fehlt an diesem Freitag. Solche praktischen Tipps vermittelt Meinhold. Auch zu rechtlichen Fragen und finanziellen Ansprüchen weiß sie Rat. Was Völlger und Meinhold nicht leisten können, ist eine medizinische Beratung. Dafür haben sie aber Adressen. Grundsätzliches erklärt Meinhold an einem Modell des Augapfels. Daneben hält sie vieles bereit zum Anschauen – und Ertasten. Etwa Spiele, die den Tastsinn schulen, aber auch eine Vielzahl von Sehhilfen kann sie vorstellen. Neben Lupen sind das auch den Kontrast verstärkende Linsen oder elektronische Hilfsmittel.

Mitarbeiter hören zu

„Manchmal ist es auch nur Zuhören“, sagt Meinhold über ihre Arbeit. „Manchmal kommen Leute, die sind noch ganz in der Phase Trauer.“ Mit einem teilweisen oder kompletten Verlust des Sehens rechne niemand, es ist eine neue Situation, an die sich erst angepasst werden muss. Oft reagierten die Menschen mit Unsicherheit und vermieden es, draußen unterwegs zu sein. Deshalb ist die Beratungsstelle mobil, sie kommt zu den Menschen in die ländlichen, weniger gut angebundenen Regionen des Freistaats. „Wir wollen gerade nicht, dass die Menschen sich gar nicht mehr raus trauen“, erklärt Meinhold.

So könne ein Blindenlangstock bereits mehr Orientierung bieten, selbst wenn ein Teil des Sehvermögens noch da ist. Zudem erleichtere er im Straßenverkehr, dass Autofahrer einen erkennen. Sehbehinderte müssten sich zwar nicht „markieren“, aber auch sie sind verpflichtet, Vorsorge zu treffen und den Verkehr nicht zu gefährden.

Rat und Hilfe finden Betroffene auch im Internet unter www.blickpunkt-auge.de. Wenn Ulrike Meinhold nicht im Beratungsmobil unterwegs ist, ist sie zudem unter der Rufnummer 0351/8090628 zu erreichen.

Von Manuel Niemann