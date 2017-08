Bergmusikkorps Saxonia Freiberg bläst in der Oschatzer Aegidienkirche

Einmal im Jahr lädt der Lionsclub Oschatz zu einem Benefizkonzert ein. Diesmal bläst am Freitagabend das Bergmusikkorps Saxonia Freiberg in der Oschatzer St. Aegidienkirche. Bergmusikmeister und Dirigent Jens Göhler erklärt im Interview, was die Zuhörer erwartet.