Besuch aus Bayern bei Hofer Zollstockbörse

Für die einen ist es ein herkömmliches Messwerkzeug, für andere noch viel mehr als das. Die Zollstocksammler aus dem gesamten Bundesgebiet kamen jetzt wieder in Hof zusammen. In der Turnhalle des Naundorfer Ortsteils konnten sie auf Einladung Volkmar Thürmers kaufen, tauschen, fachsimpeln. Das lockte auch einen Bayern an.