Besucher aus Europa in Treptitz

Treptitz. Das Leibniz-Institut für Raumbezogene Sozialforschung bekommt regelmäßig Besuch aus ganz Europa. Jetzt führten die Mitarbeiter eine Delegation von Teilnehmern aus Irland, Polen, Österreich und Griechenland nach Leipzig, Grimma – und nach Treptitz. Für die Akteure vom Verein zur ökologischen Gewässerbewirtschaftung gehört diese Aufmerksamkeit schon zum Alltag. Immer wieder kommen Besucher, um sich über die selbst organisierte Abwasserent- und Wärmeversorgung zu informieren.

Verblüffende Zahlen

Auch jetzt konnte Tilo Sahlbach vom Verein mit verblüffenden Zahlen beeindrucken. Ein Fakt ist zum Beispiel, dass die Einwohnerzahl steigt: Lebten 1990 noch 90 Menschen im Ort, sind es heute 136. „Ein wichtiger Grund ist, dass Kosten, die wir beeinflussen können, niedrig sind“, so Sahlbach. So habe man schon beim Bau der Gemeinschaftskläranlagen viel gespart – sogar bei Fördermitteln. „Hätte jeder eine Anlage gebaut, hätten wir 77 000 Euro Förderung erhalten, so waren es für den Verein 26 000 Euro. Das heißt, nicht nur die Treptitzer haben Kosten gespart, sondern auch der Staat“, rechnete er vor. Das interessierte die Besucher, die noch viele Fragen an die Vereinsmitglieder hatten.

Von Jana Brechlin