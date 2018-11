Wermsdorf/Collm

Nach langer Pause können sich Interessenten in diesem Jahr erstmals wieder ihren Weihnachtsbaum im Wermsdorfer Wald selber schlagen. Der Forstbezirk Leipzig bietet dazu einen Termin im Revier Collm an. Am Sonnabend, dem 8. Dezember, haben Besucher von 9 bis 15 Uhr die Gelegenheit, sich ihren Christbaum auszusuchen und dann mit Axt oder Handsäge zu fällen. Forstsprecherin Christiane Wolfram bittet darum, die entsprechenden Geräte mitzubringen – auf Motorsägen sollte jedoch verzichtet werden.

Blaufichten in verschiedenen Größen

Angeboten werden Blaufichten in verschiedenen Größen bis 2,50 Meter zwischen 15 und 25 Euro. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, versichert Revierförster Mario Erdmann, der an dem Tag zusammen mit einigen Waldarbeitern die Besucher unterstützen wird. „Auf Wunsch fällen wir auch den Baum, dann kann es natürlich zu Wartezeiten kommen“, erklärt er und fügt hinzu: „Es ist natürlich ein Erlebnis, wenn jeder seinen eigenen Baum im Wald schlagen kann.“ Anschließend helfe man beim Verpacken der Blaufichten, damit diese, Platz sparend eingenetzt, sicher nach Hause transportiert werden könnten.

Befahren des Waldes erlaubt

An diesem Tag ist das Befahren des Waldes zum ausgewiesenen Platz erlaubt. Die Zufahrt erfolgt über den Kalkweg: Aus Wermsdorf kommend in Richtung Collm muss auf den letzten Weg vor dem Waldende rechts abgebogen werden. Die Strecke wird ausgeschildert.

In den 1990er Jahren gab es schon einmal das Angebot, im Wermsdorfer Wald Weihnachtsbäume zu schlagen. Durch den Waldumbau hin zu Laubgehölzen habe es dann jedoch nicht mehr ausreichend Flächen gegeben, so dass später extra eine Plantage angelegt worden sei, auf der nun die Blaufichten für Weihnachten zur Verfügung stehen, so Mario Erdmann. In anderen Revieren des Forstbezirkes werde dazu jedes Jahr eingeladen und das komme immer gut an.

Neben den Blaufichten im Revier Collm gibt es diese Weihnachtsbäume auch im Revier Naunhof, in Thümmlitzwalde-Klosterbuch, im Revier Böhlen sowie im Oberholz Leipzig Süd – dort können am 9. und 22. Dezember außerdem einige Nordmanntannen sowie Schwarzkiefern und Serbische Fichten gefällt werden.

Von Jana Brechlin