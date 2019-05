Oschatz

Als Klärchen am 1. Mai zu Mittag alle Regenwolken vertrieben hatte, da machten sich hunderte Besucher in den Oschatzer O-Park auf. Das Team der Oschatzer Lebenshilfe hatte zum Familientag eingeladen. Nicht nur aus der Döllnitzstadt kamen Gäste, sondern auch aus den Nachbarlandkreisen. Zu sehen und zu erleben gab es eine Menge. Neben Stippvisiten bei den Tieren in der Anlage standen bei den jungen Besuchern das Karussell, die E-Cars oder auch Zauberer Silvio Fischer ganz hoch in der Gunst. Um ihn hatte sich stets eine Menschentraube gebildet. Vor allem Kinder wie Amelie, Lilly und Ben waren neugierig, wie er aus Luftballons Tiere oder Blumen modellierte. Doch nicht nur für sie „zauberte“ er. Erwachsene, die sich als Geburtstagskinder zu erkennen gaben, schenkte Silvio Fischer eine bunte Blume aus Luftballons.

Festkonzert geplant

Zur besten Kaffeezeit, als fast jeder Platz im Biergarten belegt war, spielte der Musikverein Lampertswalde auf. Die Musiker, die in diesem Jahr ihr 60-jähriges Bestehen begehen, werden nicht das letzte Mal im O-Park in diesem Jahr aufspielen. Am 30. Juni geben sie hier ein Festkonzert anlässlich ihres Jubiläums.

Parkchefin Katja Bachmann freute sich mit ihren Helfern – das waren immerhin 21 Mitarbeiter der Regionalvereinigung und 20 behinderte Mitarbeiter – über den Zuspruch hunderter Besucher, die zur Veranstaltung kamen. Auch wenn das von ihnen alles bei deren Versorgung abverlangte. Der Andrang war verständlich, wer mag schon frisch gebackenen Waffeln und anderen Köstlichkeiten widerstehen?

Besuch bei Tieren

Natürlich statteten viele der Gäste den Tieren im O-Park einen Besuch ab. „Doch sie sollten unbedingt in einigen Wochen wider kommen“, erklärte Katja Bachmann. Denn gerade sind neue Streifenhörnchen eingezogen. Noch seien die im Nest, aber in circa acht Wochen könne man sie in ihrer Behausung sehen.

Von Bärbel Schumann