Oschatz. Von wegen verschlafen in der Schule sitzen – die Schüler des Privaten Bildungszentrums Huhndorf in Oschatz sind schon am Morgen fit. Gestern beispielsweise gestalteten die angehenden Altenpfleger mal einen ganz besonderen Frühsport für sich und ihre Mitschüler. In Kittelschürze und im Oma-Look gestalteten sie ein Aktivprogramm. Das Ganze ist ein Beitrag zur „Bewegten Woche“ im Privaten Bildungszentrum. Im Rahmen der „Bewegten Woche“ wollen die Schüler und Dozenten auf die Wichtigkeit von Bewegung in allen Lebenslagen hinweisen und andere Menschen dazu animieren, sich öfter zu bewegen – beispielsweise bei einem gemeinsamen Frühsport. Außerdem wird in dieser Woche in ganz besonderer Weise auf gesunde Ernährung geachtet. Dabei haben die Schüler des Privaten Bildungszentrums beispielsweise der Saison entsprechend eine leckere Kürbissuppe gekocht. Die „Bewegte Woche“ wird in Oschatz schon seit dem Jahr 2009 umgesetzt – und dieses Angebot findet großen Anklang.

Von Hagen Rösner