Mügeln

Dabei geht es nicht um den Sportunterricht, sondern darum, wie Bewegung in Mathematik, Deutsch oder Sachkunde eingebaut werden kann. Geht das überhaupt, etwas lernen ohne dabei aufmerksam auf seinem Platz zu sitzen, das Dargebotene zu beobachten und gut zuzuhören?

Davon ist Christian Andrä überzeugt. Eben weil der „normale“ Unterricht meist nur diese zwei Kanale – das Sehen und das Hören – anbiete, böte der bewegte Unterricht den Vorteil eines zusätzlichen Eingangs für das Wissen. Es würden mehr Hirnareale aktiviert. Knapp gesagt könne jemand, der sein Wissen in Bewegung erwirbt oder festigt, meist besser lernen. Studien belegen, dass die Bewegung schlimmstenfalls keine Auswirkung auf den Lernerfolg habe, aber keinesfalls schädlich sei. „Es ist unverständlich, dass diese Erkenntnis nicht häufiger genutzt wird“, sagt Christian Andrä.

Keine Gymnastik zwischen den Matheaufgaben

Dabei geht es dem Sportpädagogen nicht darum, Fingerübungen oder Kniebeugen zwischen zwei Rechenaufgaben oder grammatikalischen Satzanalysen unterzubringen, sondern Übungen zum Schulstoff mit Bewegung zu verknüpfen. Beispiel gefällig? Natürlich könnte man das Erkennen von Präteritum und Präsens üben, indem man Zettel mit einem Text austeilt oder ihn die Schüler von der Tafel abschreiben lässt und anschließend die Verben in ihren verschiedenen Zeitformen mit verschiedenen Farben markieren lässt. Oder der Pädagoge liest die Sätze vor, während die Schüler zwischen ihren Bänken Aufstellung genommen haben, bei der Vergangenheit einen Schritt zurück gehen und sich bei der Gegenwart einmal um die eigene Achse drehen – leichte Kollisionen bei verschiedenen Meinungen nicht ausgeschlossen.

Manch älteres Semester mag sich bei diesem „Durcheinander“ fragen, wo da die Disziplin bleibt. „Anfangs sind die Kinder schon etwas aufgedreht“, räumt Christian Andrä ein. Das gäbe sich jedoch, wenn der bewegte Unterricht längerfristig verfolgt werde und zum Alltag gehöre.

Keine zusätzliche Sportstunde

Bei aller Bewegung mutiere der Deutsch- oder Matheunterricht nicht zur zusätzlichen Sportstunde. Körperlich müsse niemand an seine Grenzen gehen. Dennoch kann diese Unterrichtsform helfen, Bewegungsdefizite abzubauen. Durch die Bewegung werde die Sauerstoff- und Zuckerversorgung des Gehirns verbessert. „Psychische Komponenten, also nicht mehr still sitzen zu müssen, sowie die Motivationserhöhung durch eigene Aktivität tragen dazu bei, das Lernen zu erleichtern“, ist Christian Andrä überzeugt.

Bewegung beim Eltern-Kind-Tag

Bewegung spielt auch am Sonnabend, von 9 bis 11.30 Uhr bei einem Eltern-Kind-Tag in der Schulturnhalle eine Rolle. Außerdem steht die professionelle Streitschlichtung im Mittelpunkt des Projektes „Freude am Lernen ohne Gewalt und mit Bewegung“. Gemeinsam wolle man an diesem Vormittag Sport treiben, die Fitness prüfen und selbstverständlich Spaß dabei haben. Dazu ist das Erscheinen in Sportkleidung erwünscht.

Von Axel Kaminski