Schirmenitz

Er gilt als kräftiger Schwimmer, geschickter Bauherr und scheu: Der Biber ist meist nicht zu sehen, seine Spuren allerdings sind deutlich. Etwa wenn spitz zulaufende Stümpfe aus der Erde ragen, wo der Nager mit seinen Zähnen Bäume gefällt hat oder wenn sich seine Bauten in Bächen und Flüssen auftürmen.

Drei Staustufen auf 500 Meter

Auch an der Tauschke bei Schirmenitz hat das Tier fleißig gebaut. Was Naturschützer und Tierfreunde begeistert, kommt bei anderen gar nicht gut an. Der Schirmenitzer Mario Röder hatte zur jüngsten Cavertitzer Gemeinderatssitzung geschildert, dass der Biber bereits drei Staustufen auf einer Strecke von 500 Metern in der Tauschke gebaut hat, die jetzt zunehmend weniger Wasser Richtung Ort durchlassen. Dabei warten die Hausbesitzer im Dorf auf eine vernünftige Durchflussmenge. „Wir haben biologische Kleinkläranlagen gebaut und dürfen deshalb auch in den Vorfluter einleiten, wenn aber gar kein Wasser mehr ankommt, wird das zur Kloake“, befürchtet er. Die Tauschke werde aus den Wäldern und aus Drainagen gespeist, und jetzt nach dem trockenen Sommer und weiter ausbleibenden Niederschlägen komme kaum noch Wasser aus dem Wald. Die Schirmenitzer sind also auf steten Zufluss angewiesen und beobachten deshalb die Arbeit des Bibers mit Argwohn.

Landratsamt ist informiert

Das Landratsamt sei bereits informiert und habe eine Vor-Ort-Begehung durchgeführt, wusste Röder. Einfach aufräumen und die Biberbauten im Bachlauf beseitigen, ist jedoch nicht erlaubt. Die Gemeinde Cavertitz hatte wegen der Situation zum Landratsamt Kontakt aufgenommen. Eine Lösung gebe es derzeit noch nicht, aber: „Wir bleiben dran“, versicherte Bürgermeisterin Christiane Gürth (parteilos).

Ob eine Entscheidung zugunsten der Schirmenitzer fällt, ist noch völlig offen. Das Landratsamt verweist auf den strengen Schutzstatus, der für diese Tiere gilt: „Alle Biberbaue sichern den Lebensraum der Art in verschiedenen Lebensphasen. Die Beseitigung oder Eingriffe in Biberstaue ist deshalb grundsätzlich verboten.“

Ausnahmen sind möglich

Unter besonderen Voraussetzungen könne aber ein Antrag auf Befreiung oder Ausnahme von Verboten gestellt werden. „Im Einvernehmen mit der Unteren Naturschutzbehörde können Maßnahmen ergriffen werden“, heißt es aus dem Landratsamt und weiter, dass an diese allerdings ein strenger Maßstab angelegt werden muss, da die Biber nicht geschädigt, gesundheitlich nicht in Bedrängnis geraten und nicht so gestört werden dürfen, dass sie ihren Lebensraum verlassen müssen oder ihr Reproduktionserfolg beeinträchtigt oder gefährdet wird. Ein bereits von der Gemeinde gestellter Antrag sei noch nicht beschieden worden.

Zurzeit finden Gespräche zwischen der Unteren Wasserbehörde und der Unteren Naturschutzbehörde statt, um gegebenenfalls über Maßnahmen als Konfliktlösung zu entscheiden, informiert Alexander Bley, Sprecher des Landratsamtes. „Wenn die Biber allein ursächlich für die Situation vor Ort sind, wird über den bereits von der Gemeinde gestellten Antrag entschieden“, fügt er hinzu.

Erhält Cavertitz tatsächlich eine Ausnahmegenehmigung und darf an der Tauschke eingreifen, ist dann auch die Gemeinde für die Beseitigung der Anlagen zuständig, ebenso wie für die anschließende Kontrolle. „Als Gewässer zweiter Ordnung liegt die Unterhaltspflicht für die Tauschke bei uns“, erklärte die Cavertitzer Hauptamtsleiterin Gabriele Kläber.

Der Biber war viele Jahre nahezu komplett aus der Region verschwunden und überall in Mitteleuropa auf dem Rückzug. Mit Renaturierungsmaßnahmen und zunehmend sauberen Gewässern kehrte das Tier zurück. Mittlerweile sind entlang von Döllnitz, Luppa, Dahle und Tauschke verschiedene Biberbauten bekannt.

Von Jana Brechlin